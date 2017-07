Formel 1: Vettel und Hamilton sind nervös

Der WM-Leader jammert, der Verfolger wird nervös, nur der Dritte im Bunde freut sich zusehends: Der Grand Prix von Österreich hat gestern in Spielberg zwar nicht das große Spektakel auf der Rennstrecke gebracht, durch den Sieg von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas nahm jedoch der Kampf um die WM noch mehr Fahrt auf. Vor dem nächsten Rennen am Sonntag (14.00 Uhr, live in ORF eins) in Silverstone müssen daher Sebastian Vettel und Lewis Hamilton wieder in die Spur kommen - zumindest mental.

