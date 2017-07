„Kleiner U-Ausschuss“ mit viel Kritik an Bundesdenkmalamt

Viele Hinweise für grobe personelle und strukturelle Missstände und finanzielle Misswirtschaft hat die heutige Sitzung des „kleinen Untersuchungsausschusses“ im Parlament ergeben, wo die jüngste Kritik des Rechnungshofes am Bundesdenkmalamt behandelt worden ist. Strafrechtliche Konsequenzen seien nicht ausgeschlossen, hieß es danach gegenüber der APA. Eine Ausgliederung sei jedoch nicht sinnvoll.

„Verschwendung in Millionenhöhe“ ortete FPÖ-Nationalratsabgeordneter Walter Rosenkranz und kündigte die Übergabe von Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft an. Es sei etwa unverständlich, dass innere Revisionen ohne Konsequenzen geblieben und Disziplinarverfahren erst nach Ablauf der Verjährungsfrist eingeleitet worden seien.

Die Vorwürfe des Rechnungshofs reichen vom stark gestiegenen Einsatz von Leihpersonal bis zu Verzögerungen und Kostensteigerungen für das IT-Projekt „Denkmalinformationssystem“. Die nächste Ausschusssitzung ist für den 13. September anberaumt. Zu ihr wird auch Denkmalamtspräsidentin Barbara Neubauer geladen. Der Ausschussendbericht soll vor der Nationalratswahl fertiggestellt werden.