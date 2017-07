Neustart für Google Street View in Österreich

Zehn Jahre nach dem Start von Google Street View kann bald auch virtuell durch Österreich flaniert werden. Das gab Google Austria heute bekannt. Google schließt damit einen „weißen Fleck“ auf der Street-View-Landkarte, denn im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern war die Funktion für Österreich bis dato nicht verfügbar.

Launch erst in einigen Monaten

Ab dem 19. Juli wird nun ein spezielles Kamerafahrzeug von Google bei gutem Wetter Österreichs Straßen abfahren und seine Umgebung abfotografieren. Anschließend können die Straßen mittels Google Maps erkundet werden. Die Aufnahmen selbst sollen bis Ende des Jahres dauern. Bis der Dienst dann tatsächlich verfügbar ist, dürften aber noch einige Monate vergehen.

Zwar hat Google bereits in den Jahren 2009 und 2010 Street-View-Aufnahmen von Österreich gemacht, veröffentlich wurden diese allerdings nie. Damals hatte es Widerstand von Datenschützern gegeben, unter anderem, weil Google bei den Aufnahmen auch personenbezogene WLAN-Daten sammelte. Die Google-Autos mussten damals zwischenzeitlich pausieren. Obwohl es später grünes Licht von der Datenschutzkommission gab, wurde der Dienst nie realisiert.

Autos starten in Wien, Graz und Linz

Der neue Anlauf wurde nun im Datenverarbeitungsregister angemeldet. Laut Google werden nun wie bei allen Bildern in Street View Gesichter und Nummernschilder verpixelt. Es steht aber jedem offen, weitere Unkenntlichmachungen für das eigene Haus oder das Auto zu veranlassen. Der entsprechende Link befindet sich auf Maps.

Wer wissen will, wo die Fahrzeuge in Österreich unterwegs sind, kann sich auf Googles Onlineportal zu Street View darüber informieren. Laut diesem starten die Aufnahmen in Wien, Graz und Linz.