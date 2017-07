Russland für Ausbau der Schutzzonen in Syrien

Nach der neuen Waffenruhe in Syrien will Russland gemeinsam mit den USA die bestehenden Deeskalationszonen in dem Bürgerkriegsland ausbauen. Von der jordanischen Hauptstadt Amman aus solle die Einhaltung der Waffenruhe überwacht werden, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge heute in Moskau. Dort habe man direkten Kontakt zu den syrischen Regierungstruppen und der Opposition.

Erneut Friedengespräche in Genf

In Genf wird seit heute erneut über einen dauerhaften Frieden unter Vermittlung der UNO verhandelt. Auch der UNO-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura stellte dort weitere Deeskalationszonen in Aussicht. Er zeigte sich zum Beginn der insgesamt siebenten Gesprächsrunde vorsichtig optimistisch. Die Verhandlungen in Genf finden parallel zu den Diskussionen im kasachischen Astana statt, die von Russland, dem Iran und der Türkei geleitet werden.

APA/AFP/Salvatore die Nolfi

Die seit gestern geltende Waffenruhe im Südwesten Syriens hielt an ihrem zweiten Tag trotz einiger Verstöße weitgehend. Es gebe einige Brüche der Feuerpause, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. So sei die Stadt Daraa dreimal von Geschoßen getroffen worden. Auch kleinere Gefechte seien verzeichnet worden.

Wirtschaftlicher Schaden enorm

Laut Weltbank hat der Bürgerkrieg in Syrien zusätzlich zu den über 300.000 Toten bisher einen wirtschaftlichen Schaden von 226 Milliarden Dollar (198 Milliarden Euro) angerichtet. Der Verlust von Menschenleben sei „verheerend“, doch der Krieg zerstöre auch die „Institutionen und Systeme“, ohne die eine Gesellschaft nicht funktionieren könne, sagte der Vizepräsident der Weltbank für Nahost und Nordafrika, Hafez Ghanem.

Mehr als ein Viertel der Häuser in Syrien seien zerstört worden, etwa die Hälfte der Bildungseinrichtungen sowie der medizinischen Infrastruktur. Laut den Schätzungen der Weltbank starben im syrischen Bürgerkrieg mehr Menschen aufgrund der mangelhaften Gesundheitsversorgung als durch direkte Kampfhandlungen.

Der Studie zufolge gingen in Syrien zwischen 2010 und 2015 jährlich im Schnitt 538.000 Arbeitsplätze verloren. Neun Millionen Menschen und damit mehr als drei Viertel der Syrer im arbeitsfähigen Alter hätten weder einen Job noch absolvierten sie derzeit eine Schul- oder Berufsausbildung. „Die langfristigen Folgen dieser Untätigkeit wird ein kollektiver Verlust des Humankapitals sein, der zu einem Mangel an Qualifikation in Syrien führen wird“, hieß es in dem Weltbank-Bericht.