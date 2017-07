Ärger um „Mussolini-Strand“ bei Venedig

Ein Strandbad bei Venedig hat mit Plakaten von Diktator Benito Mussolini von sich Reden gemacht. Der Präfekt der Stadt ordnete nun an, die an den Faschismus erinnernden Plakate und Schilder an dem Badeort in Chioggia zu entfernen. Die öffentliche Ordnung könnte gestört werden, hieß es heute laut italienischen Nachrichtenagenturen in einer Begründung der Behörden.

Die Zeitung „La Repubblica“ zeigte Fotos von dem Strandbad, wo ein Schild mit Bildern von Mussolini und einem Baby mit dem „saluto romano“ (der während des Nationalsozialismus als Hitlergruß verwendet wurde) zu sehen ist. „Ordnung, Sauberkeit, Disziplin“ ist am Eingang zu lesen. Der Besitzer spricht in einem Video davon, „antidemokratisch“ zu sein. Auch sollen Schilder mit der Aufschrift „Gaskammer, Eintritt verboten“ zu sehen gewesen sein.

In Italien sorgt die Verehrung des „Duce“ immer wieder für Schlagzeilen. Mussolini wurde 1945 erschossen, immer noch finden sich in dem Land Anhänger des faschistischen Diktators. Der „saluto romano“ ist gesetzlich verboten.