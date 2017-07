Endgültiger Sieg über IS

Der irakische Regierungschef Haider al-Abadi hat am Montag endgültig den Sieg über die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Mossul verkündet. „Aus dem Herzen Mossuls geben wir den Sieg bekannt“, sagte er. Sein Büro hatte bereits am Sonntag den Sieg verkündet - vorzeitig, wie sich erwies. Danach leisteten die Dschihadisten noch erbitterten Widerstand. Nun aber bestätigte auch die US-geführte Allianz, dass die Stadt unter der Kontrolle der Regierung sei.

