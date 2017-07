USA wollen in Katar-Krise vermitteln

US-Außenminister Rex Tillerson ist heute in Kuwait eingetroffen, wo er nach Lösungen für den Konflikt um Katar suchen will. Am Abend stand nach Angaben des US-Außenministeriums zunächst ein Treffen mit Kuwaits Emir Scheich Ahmed auf dem Programm. Kuwait vermittelt in dem Streit am Golf.

Tillerson werde anschließend nach Saudi-Arabien und Katar weiterreisen, meldete die kuwaitische Nachrichtenagentur Kuna.

Katar ist für die USA ein wichtiger Verbündeter. Dort befindet sich der größte US-Militärstützpunkt der Region.

Katar soll TV-Sender schließen

Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten Anfang Juni alle Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Blockade über das Land verhängt. Sie werfen dem Emirat die Unterstützung von Terroristen und zu enge Beziehungen zum Iran vor.

In einem umfangreichen Forderungskatalog verlangen sie von Katar unter anderem, seinen TV-Kanal Al-Dschasira zu schließen. Das Emirat wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als Propaganda.