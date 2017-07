Ukraine plant Verschärfung der Einreisebestimmungen

Die Ukraine will künftig bei allen einreisenden Ausländern biometrische Daten wie Fingerabdrücke und digitale Fotos erfassen. „Das erhöht die Möglichkeiten zur Bekämpfung des Terrorismus erheblich“, sagte Präsident Petro Poroschenko heute in Kiew. Die Maßnahmen sollen 2018 in Kraft treten.

Sicherheitsratssekretär Alexander Turtschinow zufolge ist zudem für russische Staatsbürger eine verpflichtende Anmeldung über das Internet vor der Einreise geplant. Für Russen soll auch eine verstärkte Meldepflicht gelten. Unter anderem sollen Russen ihre Reiserouten angeben.

Im Juni waren zwei ranghohe ukrainische Geheimdienstmitarbeiter mit Autobomben getötet worden. Die Ukraine verdächtigt den Nachbarn Russland, hinter den Anschlägen zu stecken. Die Ukraine liegt wegen der Annexion der Halbinsel Krim 2014 und wegen des Konflikts mit Separatisten im Donbass mit Russland im Streit.