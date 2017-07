G-20: Festgenommene Österreicher wieder frei

Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg sind auch zwei Österreicher festgenommen worden. „Der derzeitige Wissensstand ist, dass es zwei Festnahmen österreichischer Staatsbürger gegeben hat“, sagte Außenministeriumssprecher Thomas Schnöll heute Abend. Die beiden Personen wurden aber unmittelbar danach wieder freigelassen.

Die deutsche Polizei nahm am Rande des Gipfels am Wochenende laut einer dpa-Agenturmeldung 186 Verdächtige fest und nahm 228 in Gewahrsam, wie ein Pressesprecher mitteilte. Derzeit sitzen nach Angaben der Hamburger Staatsanwaltschaft 51 Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe gegen die Verhafteten lauteten unter anderem auf schweren Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. Einem 27-jährigen Deutschen werde versuchter Mord vorgeworfen. Er soll mit einem Lasergerät den Piloten eines Polizeihubschraubers gezielt geblendet haben. Dabei soll er sogar den möglichen Absturz des Helikopters in Kauf genommen haben.