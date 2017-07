Doppelmord: Verdächtiger schwor laut Polizei IS Treue

Mehr Hintergründe zu dem Doppelmord in Linz sind heute in der Sitzung der Landesregierung bekanntgeworden. Der Verdächtige habe der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Sozialen Medien die Treue geschworen, sagte Landespolizeichef Andreas Pilsl.

