Wimbledon: Krimi ohne Happy End für Nadal

Für Rafael Nadal und Angelique Kerber hat das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im Achtelfinale ein überraschendes Ende gefunden. Die als Nummer eins gesetzte Deutsche unterlag am Montag der Spanierin Garbine Muguruza in drei Sätzen und wird damit auch ihre Nummer-eins-Position im WTA-Ranking verlieren. Nadal hatte gegen den Luxemburger Gilles Muller nach einer nervenraubenden Partie nach knapp weniger als fünf Stunden das Nachsehen. Weit mehr als zwei Stunden dauerte allein der fünfte Satz.

Mehr dazu in sport.ORF.at