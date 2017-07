Fußball: Salzburgs CL-Weg führt über Sahanek und Co.

Hibernians FC ist die erste Hürde von Österreichs Meister Salzburg auf seinem Weg in die Champions League. Neunmal haben sich die „Bullen“ in der Ära des Getränkekonzerns schon erfolglos in der Qualifikation versucht.Morgen trifft die Elf von Neo-Coach Marco Rose auswärts auf den Meister von Malta, bei dem auch zwei Österreicher unter Vertrag stehen. Ex-FAC-Kicker Marco Sahanek sieht sein Team jedenfalls nicht chancenlos.

