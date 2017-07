Abercrombie & Fitch stürzt an der Börse ab

Der angeschlagene US-Modekonzern Abercrombie & Fitch hat gestern einen schwarzen Tag an der Börse erlitten. Die Aktie fiel im New Yorker Handel um mehr als 21 Prozent, nachdem das Unternehmen den Versuch eines Verkaufs an Investoren für gescheitert erklärte. Trotz verschiedener Interessenten und vorläufiger Gespräche mit potenziellen Investoren seien die Verhandlungen beendet worden, teilte Abercrombie & Fitch mit.

Die Verkäufe sinken seit vier Jahren. Lediglich die Zweitmarke Hollister federt den Absturz etwas ab. An der Börse hatte man auf einen rettenden Investor gehofft. Die Mitteilung, dass ein Verkauf nicht zustande kommt, wurde am Markt als Zeichen gedeutet, dass sowohl Beteiligungsfirmen als auch Konkurrenten vor einem Sanierungsversuch zurückschrecken.