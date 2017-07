Arcade Fire bei Festival Ahoi in Linz

Mit Ahoi! The Full Hit of Summer steuert die heimische Festivalsaison heute auf einen Höhepunkt zu, bei dem die Linzer Donaulände zwischen Brucknerhaus und Lentos zur Konzertarena wird. Die kanadischen Superstars von Arcade Fire geben als Headliner ihr für heuer einziges Österreich-Konzert, zu hören sein wird auch Düsteres von Timber Timbre und Postrock von Explosions in the Sky. Der eintägige Konzertreigen bricht mit den Prinzipien vieler anderer Festivals der letzten Jahre - statt Megalomanie setzt man auf Qualität und Atmosphäre.

