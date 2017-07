Formel 1: Freud und Leid bei Red Bull in Spielberg

Bei Red Bull sind beim Heim-Grand-Prix in Spielberg Freud und Leid sehr nahe beieinandergelegen: Daniel Ricciardo hat es zum fünften Mal in Serie auf das Podest geschafft. Max Verstappen schied hingegen bereits zum fünften Mal in dieser Saison aus.

In Summe sei das Wochenende positiv verlaufen, fand Motorsportberater Helmut Marko - und das, obwohl die „Bullen“ ihr volles Potenzial erst beim Ungarn-GP ausspielen können.

