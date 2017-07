Eurofighter-Ausschuss startet in vorletzten Tag

Der Eurofighter-Untersuchungsausschuss nähert sich mit Riesenschritten dem Finale: Am vorletzten Tag werden heute mit Friedrich Machinek und Wolfgang Natich zwei weitere Vertreter des Wirtschaftsministeriums befragt. Nicht alle Abgeordneten glauben freilich an erhellende Erkenntnisse.

NEOS-Mandatar Michael Bernhard quittierte die Frage, was vom heutigen Tag zu erwarten sei, mit den Worten: „Ich muss ehrlich sagen, das frag’ ich mich auch.“ ÖVP-Fraktionschefin Gabriele Tamandl meinte: „Ich glaube, der Tag wird jetzt nicht besonders spannend werden.“

Infoweitergabe an EADS?

Ebenso wie FPÖ-Vertreter Walter Rauch will Tamandl die Zeugen zum Vorwurf befragen, ihr Kollege im Wirtschaftsministerium, Franz Borth, habe geheime Informationen des Ressorts an Verhandlungspartner EADS weitergegeben. Borth selbst hatte das gestern im Ausschuss zurückgewiesen. Es habe sich lediglich um aktuelle Infos für den Verhandlungsprozess rund um die Gegengeschäfte gehandelt.

Pilz glaubt an Neuigkeiten

FPÖ-Mandatar Rauch hofft jedenfalls auf „erhellende Erkenntnisse“. Der Noch-Grüne Peter Pilz kündigte denn auch einmal mehr Neuigkeiten an: Er werde ein Telefonüberwachungsprotokoll über ein Gespräch zwischen Machinek und der Assistentin des Rüstungslobbyisten Walter Schön vorlegen - darin gehe es „um 80 bis 100 Millionen“ und ein „Eingeständnis“, dass mit den Geschäften nicht alles in Ordnung sei. Machinek werde einiges zu erklären haben, so Pilz.

Nicht an die großen Sensationen glauben will SPÖ-Fraktionsführer Otto Pendl: „Es werden Erwartungshaltungen geweckt von Kollegen“, die bisher nicht erfüllt worden seien.