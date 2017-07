Mehr heiße Tage als üblich

Nach den schweren Niederschlägen mit tennisballgroßen Hagelkörnern samt Tornado im Osten Österreichs ist die Gefahr weiterer Unwetter noch nicht vorbei. Bereits jetzt ist die Schadenssumme beträchtlich. Allein am Montag wurden aus der Landwirtschaft 15 Mio. Euro Schaden bei der Hagelversicherung gemeldet. In Zukunft könnte es durch den Klimawandel öfter zu derartigen Wetterextremen kommen. Heuer gibt es in Teilen Österreichs bereits mehr heiße Tage als sonst üblich.

