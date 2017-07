Voest investiert 100 Mio. Euro in Standort Donawitz

Die voestalpine investiert in Donawitz (Steiermark) 100 Mio. Euro in Produktion und Forschung. Eine Stranggussanlage soll 2019 in Betrieb gehen, im neuen Forschungszentrum soll ab 2018 an Stählen der Zukunft gearbeitet werden.

