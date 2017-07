Beispiellose Krise droht

Afrika hat in der Vergangenheit immer wieder unter desaströsen Hungerkrisen gelitten. Allein in der letzten großen Hungersnot in Somalia starben 260.000 Menschen. Doch derzeit droht eine Katastrophe, die alles in den Schatten stellen könnte. Die UNO warnt vor 20 Millionen hungernden Menschen - und einer humanitären Krise, wie sie die Welt seit 1945 nicht gesehen hat. Die Hilfsorganisationen, darunter die Initiative Nachbar in Not, bitten um Spenden. Zu seinem 20. Jubiläum schließt sich ORF.at diesem Aufruf an.

