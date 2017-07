Unwetter brachten Hagel und Tornado

Ein Schaden von 15 Millionen Euro durch ein Unwetter: Das ist die gestrige Bilanz der Hagelversicherung. Die Wiener Berufsfeuerwehr verzeichnete rund 230 Einsätze, am Flughafen Wien-Schwechat zog ein Tornado vorbei. In der Nacht richteten die Unwetter weitere Schäden an.

