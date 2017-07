Prozess nach Schießerei: Angeklagter auf Urlaub

Zu einem Prozess wegen einer Schießerei in Wien-Landstraße ist heute keiner der drei Angeklagten erschienen. Ein Mann befindet sich in einem All-inclusive-Club in der Türkei, der Aufenthaltsort der beiden anderen ist unbekannt.

