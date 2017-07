Julias Balkon in Verona wird renoviert

Der Balkon von Romeo und Julia in Verona wird restauriert. Der legendäre Vorbau, auf dem Julia laut der Tragödie von William Shakespeare auf ihren Romeo gewartet haben soll, wird im September zweiwöchigen Renovierungsarbeiten unterzogen, berichteten lokale Medien.

Reuters/Alessandro Garofalo

Die Renovierung wird von einem Privatsponsor, einem in Verona beheimateten Sanierungsspezialisten, finanziert. 20 Einbuchtungen im gotischen Stil zählt der Balkon, die Hauptattraktion des Hofes in der zentralen Via Cappello 23, wo sich Julias Haus befindet. Der Balkon sei in mehreren Punkten beschädigt und renovierungsbedürftig, berichtete Margherita Bolla, Direktorin der Kunstmuseen von Verona.

Pro Jahr kommen rund 1,5 Millionen Menschen zur „Casa di Giulietta“ und lichten sich vor dem wohl berühmtesten Balkon der Weltliteratur ab. Shakespeares Drama spielt in Verona. Die Liebesgeschichte ist Fiktion - Julia hat nie wirklich in dem Haus gewohnt. Auch soll der Balkon erst nachträglich angebaut worden sein.