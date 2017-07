Amazon darf künftig Lebensmittel in Indien verkaufen

Nach der milliardenschweren Übernahme eines Lebensmittelhändlers in den USA nimmt der Onlineriese Amazon offenbar den indischen Nahrungsmittelmarkt ins Visier.

Der US-Konzern bestätigte heute, von der indischen Regierung die Genehmigung für den Verkauf von Lebensmitteln erhalten zu haben. Weitere Einzelheiten wollte das Unternehmen zunächst nicht preisgeben.

Einem Insider zufolge will Amazon in Indien zusätzlich zu den bereits zugesagten Investitionen von fünf Mrd. Dollar (4,4 Mrd. Euro) weitere 500 Millionen in den Verkauf von Nahrungsmitteln investieren.

Amazon hatte die Branche vergangenen Monat mit dem angekündigten Kauf der US-Biokette Whole Foods Market für rund 13,7 Mrd. Dollar aufgeschreckt. Damit steigt der Onlinehändler in den USA in großem Stil in den Handel mit frischen Lebensmitteln ein.