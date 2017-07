Diplomaten: Einigung auf OSZE-Personalpaket

Bei der informellen Außenministertagung der OSZE in Mauerbach in Wien gibt es laut Diplomaten eine Einigung auf die Nachbesetzung der derzeit vakanten vier Spitzenjobs in der internationalen Organisation. Die Einigung ist ein Durchbruch und war im Vorfeld nicht erwartet worden.

Der formelle Beschluss soll laut den Angaben von Diplomaten bereits morgen im Rahmen der OSZE-Gremien erfolgen. Neuer OSZE-Generalsekretär soll der Schweizer Thomas Greminger werden. Neuer Minderheitenkommissar wird der Ende Juni aus dem Amt geschiedene OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier.

Die isländische Ex-Außenministerin Ingibjörg Solrun Gisladottir soll Chefin des Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) werden, der französische Ex-Minister Harlem Desir neuer Beauftragter für Medienfreiheit.

Seit Anfang Juli sind die vier Topposten der Organisation unbesetzt. Der Grund war eine Blockade innerhalb der Staatenorganisation, die alle Angelegenheiten im Konsens entscheidet. Mit ihrer 1.000 Personen starken Beobachtermission spielt die OSZE auch eine bedeutende Rolle bei den Bemühungen zur Eindämmung des Ukraine-Konflikts, der sich jüngst dramatisch zugespitzt hat.

Kurz forderte mehr Kompromissbereitschaft

Zum Auftakt der Tagung hatte der derzeitige OSZE-Vorsitzende, Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), mehr Dialogbereitschaft von den 57 Mitgliedsstaaten der größten regionalen Sicherheitsorganisation gefordert, um den neu aufgebrochenen Ost-West-Konflikt zu bekämpfen. „Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch mehr Kompromissbereitschaft einzufordern“, sagte Kurz. Das Blockdenken sei auf den Kontinent zurückgekehrt.