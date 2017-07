Izetbegovic: Srebrenica-Massaker nicht weiter leugnen

Bakir Izetbegovic, bosniakisches Mitglied der dreiköpfigen bosnischen Staatsführung, hat anlässlich des 22. Jahrestages des Massakers von Srebrenica an Serbien appelliert, die „anhaltende Leugnung des Völkermordes“ in der früheren ostbosnischen UNO-Schutzzone aufzugeben. Alle in Bosnien würden Versöhnung brauchen, sagte Izetbegovic heute bei der Gedenkfeier in der Gedenkstätte Potocari.

Doch es könne keine Versöhnung und keine bessere Zukunft ohne die Gerechtigkeit und die Wahrheit geben, so das bosniakische Präsidiumsmitglied. Nach der Einnahme der UNO-Schutzzone Srebrenica durch bosnisch-serbische Truppen am 11. Juli 1995 wurden in der Umgebung der Kleinstadt rund 8.000 muslimische Männer und Burschen ermordet.

Scharfe Kritik an UNO

Kritische Worte richtete Izetbegovic dabei an die Vereinten Nationen, die die Geschehnisse in Srebrenica im Juli 1995 nur „passiv“ verfolgt hätten. Das sei der „schändlichste Augenblick“ für die UNO gewesen, meinte Izetbegovic. Ein niederländisches Gericht hatte kürzlich erklärt, dass der niederländische Staat für den Tod von 350 Bosniaken von Srebrenica mitverantwortlich sei.

Die niederländische UNO-Truppe Dutchbat, die im Juli 1995 für Srebrenica verantwortlich war, hätte die Flüchtlinge, die Zuflucht in dem Lager in Potocari gefunden hatten, besser schützen müssen, meinte das Gericht.

Weitere Opfer des Massakers beigesetzt

Im Rahmen der Gedenkfeiern zum Jahrestag wurden heute weitere 71 im vergangenen Jahr identifizierte Massakeropfer beigesetzt. Sieben waren 1995 noch minderjährig, das jüngste war im Juli 1995 erst 15 Jahre alt.

Nach Angaben des bosnischen Vermissteninstituts wurden bisher in Potocari und anderswo im Land 6.662 Massakeropfer beerdigt, deren Leichen seit dem Kriegsende im Jahr 1995 in mehr als 80 Massengräbern gefunden wurden. Nach 900 bis 1.000 Massakeropfern wird laut amtlichen Angaben noch gesucht.

Zur Gedenkfeier in sengender Hitze waren wie in den früheren Jahren Tausende Bosniaken aus allen Landesteilen angereist. Aus Belgrad waren Oppositionsvertreter - Sasa Jankovic, Cedomir Jovanovic und Nenad Canak - zugegen, Regierungsvertreter blieben allerdings aus.

Man sei nicht eingeladen worden, sagte Präsident Aleksandar Vucic gegenüber einem TV-Sender. Serbiens Parlament hatte 2010 das Massaker als „großes Verbrechen“ verurteilt, allerdings das Wort Völkermord vermieden. Das Srebrenica-Massaker war 2007 vom Internationalen Gerichtshof (IGH) als Völkermord anerkannt worden.