IS-Chef Baghdadi laut Aktivisten tot

Der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, ist nach Angaben von Aktivisten tot. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien teilte heute mit, das hätten hochrangige IS-Führer in der syrischen Provinz Deir al-Sor bestätigt.

Es sei allerdings unklar, wann und wie Baghdadi gestorben sei. Todesmeldungen über Baghdadi gab es schon mehrmals. Zuletzt meldeten Mitte Juni russische Quellen, der IS-Chef könnte bei einem Luftangriff getötet worden sein.