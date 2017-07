Bis zu 170 Ermittler sollen G-20-Krawalle untersuchen

Für die Ermittlungen zu den Krawallen am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg will die Polizei eine Sonderkommission mit bis zu 170 Ermittlern einsetzen. Etwa hundert bis 110 Beamte sollten aus Hamburg kommen und bis zu 60 weitere aus anderen deutschen Bundesländern, sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer heute vor Journalisten.

Am Rande des G-20-Gipfels hatte es schwere Krawalle gegeben. In mehreren Stadtteilen entstanden dabei große Schäden. Fast 500 Beamte und Dutzende Demonstranten wurden verletzt.

Versicherungsangebot angeblich abgelehnt

Die deutsche Regierung nutzte laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ („SZ“) vor dem Gipfel die Möglichkeit einer Versicherung gegen Schäden durch gewalttätige Proteste nicht.

Das gehe aus einem Schreiben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor. Gründe für die Absage seien nicht genannt worden. Beim kleineren G-7-Gipfel der führenden westlichen Industrieländer im deutschen Elmau vor zwei Jahren gab es laut „SZ“ eine solche Versicherung. Sie helfe Privatleuten und kleinen Gewerbetreibenden, die nicht durch ihre eigene Versicherung entschädigt werden, weil das Risiko ausgeschlossen oder nicht abgesichert worden sei.