Gebetswachen gegen Marilyn-Manson-Konzert in Italien

Ein am 26. Juli geplanter Auftritt des Rockers Marilyn Manson in Villafranca nahe Verona hat heftigen Protest ausgelöst. Gebetsgruppen bildeten sich, um das Konzert in der 33.000-Einwohner-Stadt zu verhindern.

APA/Herbert P. Oczeret

Gebetswachen wurden organisiert, seit Tagen wird in der Kirche der Rosenkranz gebetet, in der Hoffnung, der umstrittene Auftritt werde abgesagt.

Eine Petition gegen das Konzert sammelte 2.500 Unterschriften. Damit riefen die Bewohner der Gemeinde Bürgermeister Mario Faccioli auf, den Auftritt im Rahmen eines Sommerfestivals zu verhindern. Faccioli erwiderte, die Gemeinde habe die Konzerte des Festivals nicht mitbestimmt. Er selber sei Katholik, der Protest gegen Manson sei „verwerflich“.