Beobachtungsstelle: „Bestätigte Infos“

Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, ist nach Angaben von Aktivisten tot. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte am Dienstag mit, das hätten hochrangige IS-Führer in der syrischen Provinz Deir al-Sor „bestätigt“. Es sei allerdings unklar, wann und wie Baghdadi gestorben sei. Keine Bestätigung für den Tod Baghdadis konnte jedoch das Pentagon geben.

Lesen Sie mehr …