Tauchunfälle: Die ersten Minuten entscheiden

In den ersten Minuten entscheidet sich bereits, ob ein Taucher wieder heil an der Oberfläche ankommt oder nicht. Das zeigte die weltweit einzigartige Analyse Dutzender schwerer Tauchunfälle, die ein Fachmann aus dem Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich vorgenommen hat.

