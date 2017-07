Trump und Macron werden im Eiffelturm zu Abend essen

Dinner mit Aussicht: US-Präsident Donald Trump wird bei seinem Besuch in Paris mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Eiffelturm zu Abend essen. Das gab der Elysee-Palast heute im voraussichtlichen Programm bekannt und bestätigte damit französische Medienberichte.

Die Spitzenpolitiker werden am Donnerstag in Begleitung ihrer Ehefrauen Brigitte Macron und Melania Trump im Sternerestaurant Jules Verne dinieren, das auf der zweiten Etage des Wahrzeichens liegt. Es wird vom Spitzenkoch Alain Ducasse betrieben.

Zuschauer bei großer Militärparade

Macron hatte Trump zum französischen Nationalfeiertag am Freitag eingeladen - der US-Präsident wird bei der traditionellen Militärparade auf der Prachtstraße Champs-Elysees zuschauen. Dabei marschieren auch amerikanische Soldaten mit, Anlass ist der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren. Vor dem Abendessen am Donnerstag ist ein Gespräch mit anschließender Pressekonferenz im Elysee-Palast geplant.

Die Pariser Polizei mobilisiert zum Schutz der Militärparade und der Feiern zum Nationalfeiertag insgesamt 11.000 Beamte. Für Freitagabend ist ein großes Feuerwerk am Eiffelturm geplant.