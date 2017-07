Lega-Nord-Chef plant Initiative mit Strache

Der Vorsitzende von Italiens rechtspopulistischer Oppositionspartei Lega Nord, Matteo Salvini, plant noch in diesem Sommer ein Treffen mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Dabei sollen gemeinsame Initiativen zu Migration, Infrastruktur, Europa und Währungspolitik diskutiert werden, kündigte Salvini heute vor Journalisten in Rom an.

„Es geht nicht darum, mit Österreich zu streiten, sondern die Grenzen zu verteidigen. Als Land mit 7.000 Kilometer Küste müsste Italien die EU-Außengrenze im Interesse der anderen EU-Länder schützen. Sonst hätten die EU-Länder das Recht, Italien als unzuverlässiges Land zu betrachten“, sagte der Lega-Vorsitzende. Salvini sprach sich zudem für einen Hafenstopp für Flüchtlingsschiffe aus. Er sei jedoch für humanitäre Korridore nach Europa für Kriegsflüchtlinge. Diese würden jedoch lediglich 15 Prozent der Migranten, die in Italien eintreffen, ausmachen. „Für die anderen 85 Prozent Wirtschaftsmigranten gibt es bei uns keinen Platz“, betonte Salvini.