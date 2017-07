„Presse“-Korrespondent schildert Eindrücke aus Mossul

Alfred Hackensberger ist einer der ersten westlichen Journalisten, die das vom IS befreite Mossul besuchen konnten, und schildert seine Eindrücke über die zerstörte Stadt und die Terrormiliz Islamischer Staat.

Ukraine einen Schritt näher an der EU

Durch die Visa-Liberalisierung, die im Juni in Kraft getreten ist, ist die Ukraine näher an die EU gerückt. Ein Ansturm nach Österreich ist dadurch nicht zu erwarten, weil Ukrainer lieber in Polen, Italien und Portugal arbeiten. Morgen beginnt der Ukraine-EU-Gipfel in Kiew, es geht um eine neue Finanzhilfe: Die Reformen werden jedes Jahr mit 200 Millionen Euro unterstützt.

Trotz Konvertierung kein Asyl

In Kärnten sind 90 Iraner konvertiert und evangelisch geworden, Asyl bekommen haben sie dennoch nicht. Die evangelische Kirche beruft dagegen. Denn: Bei einer Rückkehr in den Iran drohe den Menschen im Extremfall die Todesstrafe, sollte der Wechsel zum Christentum bekannt werden. Das Innenministerium sieht keinen Grund für positive Bescheide und hat im ersten Halbjahr auch einige konvertierte Iraner ausgewiesen.

Unwetter am laufenden Band

Gestern war hauptsächlich der Osten dran, heute gibt es die meisten Gewitter im Süden. Eine erste Bilanz des bisher turbulenten Sommers mit vielen Unwettern und großen Schäden.

