Fünf-Sterne-Bewegung kritisiert EU scharf

Italiens populistische Fünf-Sterne-Bewegung kritisiert die EU-Flüchtlingspolitik scharf. „Österreich hat gedroht, Panzer an den Brenner zu schicken. Frankreich will nur Asylberechtigte aufnehmen. Gemeinsam mit den Spaniern machen die Franzosen die Häfen dicht. Keine europäische Institution hat diese Länder zur Ordnung gerufen“, kritisierte die „Nummer zwei“ der Partei Luigi Di Maio.

„EU-Kommissionspräsident (Jean-Claude, Anm.) Juncker hat sich darauf beschränkt, seine Solidarität mit Italien zu bekunden. Ich hätte auch gern eine Bemerkung von Frau Merkel zu den Panzern in Österreich gehabt. Mit dem aktuellen Trend werden wir in unserem Land bald Zahlen erreichen, wie sie Deutschland hat. Aber in Deutschland sind die Flüchtlinge vor allem Syrer“, so Di Maio, Vizepräsident der italienischen Abgeordnetenkammer im Interview mit der „Welt“.

„Für die Mittelmeer-Route tut niemand etwas“

„Die Balkan-Route ist geschlossen worden. Für die Mittelmeer-Route tut niemand etwas. Die Flüchtlingskrise kostet Italien 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Im nächsten Jahr werden es noch mehr sein“, sagte der 32-jährige Di Maio. Er drängt auf eine Revision des Dubliner Abkommens. Migrantenquoten sollten auf mehrere EU-Länder verteilt werden. Die EU müsse sich weiters um eine Stabilisierung der Lage in Libyen bemühen.

Die Fünf-Sterne-Bewegung sei nicht europafeindlich. „Wir wollen nicht aus der EU austreten. Wir sind eine postideologische Partei mit vernünftigen Ideen, die weder rechts noch links, sondern lediglich vernünftig sind. Das ist auch unser Europa, nicht nur jenes von Merkel, Macron und Rajoy“, kritisierte Di Maio.