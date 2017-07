May ruft Opposition zur Mitarbeit auf

Die seit dem Wahldebakel angeschlagene britische Premierministerin Theresa May hat um Unterstützung für ihre Politik geworben. Sie rief ihre Rivalen heute dazu auf, „beizutragen und nicht nur zu kritisieren“.

Nach den Verlusten der Konservativen bei der vorgezogenen Parlamentswahl im Juni leitet May eine Minderheitsregierung. Das schürt Zweifel, ob sie umstrittene Gesetze zur Umsetzung des Austritts ihres Landes aus der EU durchs Unterhaus bringen kann. Eine wichtige Probe steht in dieser Woche an, wenn den Abgeordneten ein wichtiges Element der „Brexit“-Gesetzgebung vorgelegt werden soll. Dabei geht es um die Übertragung von EU-Recht in britisches Recht.

„Legen Sie Ihre eigenen Ansichten und Ideen vor“

May äußerte sich anlässlich der Vorstellung eines von ihr in Auftrag gegeben Berichts zur Lage von Freiberuflern, deren Zahl steigt. Die Premierministerin sagte, sie wolle ein Übermaß an Vorschriften vermeiden, aber die Rechte der Freiberufler müssten gestärkt werden. An die anderen Parteien im Parlament gerichtet sagte sie: „Lesen Sie diesen Bericht, beschäftigen Sie sich mit den schwierigen Themen, die er aufwirft, und legen Sie Ihre eigenen Ansichten und Ideen vor, wie wir diese Herausforderungen als Land angehen können.“

Die oppositionelle Labour-Partei erklärte, der Bericht der Royal Society of Arts belege, wie sehr die Konservativen die arbeitenden Menschen vernachlässigt hätten. „Wenn sie es mit den Arbeiterrechten ernst meinen, können sie sich gerne etwas vom Labour-Manifest nehmen“, sagte Rebecca Long-Bailey, die sich in der Partei mit Wirtschaftsfragen befasst.

May ist seit fast genau einem Jahr im Amt. Sie übernahm den Posten, nachdem die Briten in einem Referendum für den „Brexit“ stimmten. Angesichts hoher Zustimmungswerte in den Umfragen rief May anschließend ein Neuwahl in der Hoffnung aus, die Mehrheit der Konservativen auszubauen. Stattdessen verlor ihre Partei Mandate.