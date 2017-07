Krach bei den Kärntner Grünen

Nach dem Krach mit den Jungen Grünen und dem Rücktritt von Peter Pilz gibt es jetzt Krach bei den Kärntner Grünen. Die Landessprecherin ist zurückgetreten. Man droht sich gegenseitig mit Klagen und Anfechtungen. Die ZIB24 schaltet zum Grünen Kärntner Landesrat Rolf Holub.

Italien kämpft gegen Mussolini-Kult

Der Betreiber eines italienischen Strandbades outet sich als antidemokratisch und Anhänger des faschistischen Regimes, und sein Strand wird stark besucht. Italien kämpft gegen Mussolini- und Hitler-Verherrlichung und ringt um ein Gesetz gegen faschistische Propaganda.

Tornado-Jäger in Österreich

Am Flughafen Schwechat in Wien wurde gestern ein Tornado gesichtet, bei dem aber nichts passiert ist. Die ZIB24 hat einen Tornado-Jäger besucht und geht den Fragen nach: Wie gefährlich ist so ein Tornado und wie oft passiert dieses Wetterphänomen in Österreich?

