Chinas erste Militärbasis im Ausland bald in Betrieb

Chinas erste Militärbasis im Ausland soll bald die Arbeit aufnehmen. Wie chinesische Staatsmedien heute berichteten, sind Schiffe mit Militärangehörigen ins ostafrikanische Dschibuti aufgebrochen, um den chinesischen Stützpunkt betriebsbereit zu machen.

Details über die Anzahl der entsendeten Einheiten und ihre Funktionen wurden nicht genannt. Die Pläne zum Bau der ersten chinesischen Militärbasis im Ausland waren bereits vor zwei Jahren bekannt geworden.

Kampf gegen Piraten

China sagte damals, dass die Logistikbasis den Kampf gegen Piraten in der Region sowie UNO-Missionen und humanitäre Hilfsmissionen in Afrika unterstützen werde. In dem Land mit rund 900.000 Einwohnern befinden sich Militärstützpunkte zahlreicher Nationen.

Die USA, Frankreich, China, Japan, Italien und Spanien haben in dem ostafrikanischen Staat bereits einen Stützpunkt. Auch Saudi-Arabien baut dort derzeit eine Militärbasis.