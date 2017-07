Dissident und Nobelpreisträger Liu liegt im Sterben

Der chinesischen Nobelpreisträger Liu Xiaobo befindet sich nach Angaben seiner Ärzte in einem lebensbedrohlichen Zustand. „Er stirbt“, hieß es heute in einer Mitteilung des Krankenhauses. Seine Atmung versage, weshalb eine Intubation notwendig sei. Seine Familie habe die Einführung eines Schlauches in die Luftröhre jedoch abgelehnt.

APA/AP/Ashwini Bhatia

Die Angaben konnten nicht überprüft werden, da Liu und seine Familienmitglieder im Krankenhaus unter Bewachung stehen.

Leberkrebs im Endstadium

Der Bürgerrechtler und Autor war 2009 wegen „Untergrabung der Staatsgewalt“ zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte ein Manifest veröffentlicht, in dem er einen „freien, demokratischen und verfassungsmäßigen Staat“ forderte. 2010 wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen.

Wegen Leberkrebs im Endstadium war der 61-Jährige kürzlich aus dem Gefängnis in die Universitätsklinik der nordostchinesischen Stadt Shenyang verlegt worden. Dort steht er weiter unter Bewachung. Sowohl er als auch seine Frau wollten China verlassen. China lehnte eine Ausreise zur medizinischen Behandlung jedoch ab.

Berlin zu Aufnahme von Liu bereit

Die deutsche Regierung appellierte indes an China, eine schnelle Ausreise Lius zu ermöglichen. „Deutschland steht bereit zur Aufnahme und zur medizinischen Behandlung“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert heute in Berlin. Angesichts der dramatischen Situation solle die chinesische Führung „den humanitären Aspekten“ des Falles Priorität einräumen.

Seibert verwies auf Aussagen eines deutschen und eines amerikanischen Arztes, wonach eine Verlegung etwa auch in die USA noch möglich sei. Generell stelle sich auch die Frage, ob die schwere Erkrankung nicht wesentlich früher hätte erkannt und behandelt werden müssen. Jüngste Berichte über eine weitere Verschlechterung des Gesundheitszustands nehme die deutsche Regierung „mit allergrößter Sorge“ zur Kenntnis.