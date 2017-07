EU macht bei „Brexit“ Druck

EU-Chefverhandler Michel Barnier hat heute Druck auf Großbritannien für die bevorstehende zweite Runde der „Brexit“-Verhandlungen gemacht. Barnier sagte, die „echte harte Arbeit fängt erst jetzt an“. Er bekräftigte, dass die drei Punkte Bürgerrechte, Finanzverpflichtungen und Nordirland prioritär seien. „Die kann man nicht voneinander getrennt behandeln.“

„Frage von überragender Bedeutung“

Vor der nächsten Runde fordert die EU eine klare Zusage, dass Großbritannien beim EU-Austritt finanzielle Pflichten übernimmt. „Diese Frage ist von überragender Bedeutung“, so Barnier. Das sei die Grundlage für alle Gespräche über die künftigen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich. Die Summe könne später im Einzelnen geklärt werden.

Die EU bestehe auch darauf, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) für die Rechte jener europäischen Bürger zuständig ist, die bereits vor dem Austritt in Großbritannien waren. Barnier: „Wenn es Fortschritte bei einem oder zwei der drei Punkte gibt, würde das nicht ausreichen, um schon in eine Diskussion über künftige Beziehungen mit Großbritannien einzusteigen.“ Deshalb „erwarten wir in den nächsten Tagen eine Klarstellung der britischen Seite“ zu diesen Positionen.