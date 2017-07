G-20: Deutschland zahlt Häfte der Entschädigungskosten

Der Bund in Deutschland übernimmt die Hälfte der angekündigten Entschädigungen für die Opfer der Krawalle am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg. „Der Bund wird sich zur Hälfte an den entstehenden Kosten beteiligen“, teilte ein Sprecher des Finanzministeriums heute mit. Eine Gesamtsumme für die Hilfen wurde zunächst nicht genannt.

Hamburg richte eine Ansprechstelle für die Betroffenen ein, bei der Ansprüche geltend gemacht werden können. Die Hansestadt werde sich auch um die Auszahlungen und eventuelle Rückforderungen bei den Versicherungen der Betroffenen kümmern, hieß es weiter.

Eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung zwischen dem deutschen Finanzministerium und der Hansestadt Hamburg werde derzeit finalisiert. „Ziel ist schnelle Hilfe für die Opfer von Gewalt bei der Beseitigung der Schäden“, sagte der Sprecher.