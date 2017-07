Hund hing an Leine aus Aufzug

Die Feuerwehr hat heute in Wien einen Hund aus einer ungewöhnlichen Zwangslage befreit. Weil er es nicht in den Aufzug geschafft hatte, wurde der Hund nach oben gezogen und baumelte in fast zwei Meter Höhe an der Leine.

Mehr dazu in wien.ORF.at