Pontifex-Experte warnt vor Päpsten in Pension

Der deutsche Historiker und Vatikan-Experte Volker Reinhardt rät von Päpsten in Pension ab. „Ein Ex-Papst in Rente, auf den man sich in Konflikten berufen kann, kann nicht die Zukunft der Kirche sein“, so Reinhardt in der „Zeit“-Beilage „Christ & Welt“. Er sieht mögliche Gefahren bis hin zum Kirchenschisma.

