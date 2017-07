EU-Kommission muss über Gensoja entscheiden

Die Zulassung von genveränderten Pflanzen in der EU liegt wieder in der Hand der Kommission. Bei einer Abstimmung heute in Brüssel fand das zuständige Gremium der Mitgliedsstaaten, der ständige Ausschuss, keine qualifizierte Mehrheit für oder gegen die Erlaubnis von genmanipuliertem Soja der Hersteller Bayer und Dow AgroSciences. Nun muss die EU-Behörde selbst entscheiden.

Die fraglichen Sorten sind gegen jeweils drei Unkrautvernichtungsmittel resistent und können so mit einer Mischung der Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, Isoxaflutol sowie Glufosinat gespritzt werden. Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hält das für bedenklich und stimmte mit großer Mehrheit gegen die Zulassung - die Entscheidung ist allerdings nicht bindend.