Anschlag in Flüchtlingslager: Hunderte verließen Libanon

Rund 300 syrische Flüchtlinge haben nach einem Anschlag und anschließenden Verhaftungen ein Flüchtlingslager im Libanon verlassen und sind nach Syrien zurückgekehrt.

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hätten die Flüchtlinge das Al-Nur-Lager nahe der nordöstlichen Grenze zu Syrien verlassen, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur (LNNA) heute. Die Flüchtlinge seien ins syrische Asal al-Ward gezogen, einen kleinen Ort in den Bergen nördlich der Hauptstadt Damaskus.

Panik und Angst bei syrischen Flüchtlingen

In der vergangenen Woche hatte ein Selbstmordattentäter eine Bombe in dem Flüchtlingslager im Libanon gezündet und dabei drei libanesische Soldaten verletzt. Die Soldaten waren auf der Suche nach Anhängern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in dem Lager. Anschließend kam es zu einer Reihe von Verhaftungen, die zu Panik und Angst bei den syrischen Flüchtlingen führten.

Im Libanon leben mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Der libanesische Präsident Michel Aoun warnte in der vergangenen Woche davor, dass die Flüchtlingslager auch militanten Islamisten Unterschlupf böten.