Tennis: Thiem längst nicht am Ziel der Reise

Ärger und Enttäuschung über das Achtelfinal-Aus in Wimbledon sind schnell verflogen gewesen - Dominic Thiem hat bereits neue Ziele ins Visier genommen, die Reise ist für den 23-Jährigen in dieser Saison noch lange nicht vorbei.

Im Gegensatz zum Vorjahr will er diesmal auch eine starke zweite Saisonhälfte auf Hartplatz hinlegen und „das Masters so schnell wie möglich fixieren“. Dann werde er das ATP-Ranking in Angriff nehmen mit dem Ziel Top Five. Sein weiterer Turnierplan sei laut Thiem diesmal „ziemlich ideal“.

