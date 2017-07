Ex-Profifußballer in Irland zum Priester geweiht

Ex-Fußballprofi Philip Mulryne (39), früher bei Manchester United aktiv, ist in Dublin zum katholischen Priester geweiht worden. Das teilte der Dominikanerorden in Irland auf seiner Website mit. Auf einem Foto ist zu sehen, wie Mulryne während seiner Priesterweihe flach auf dem Boden vor dem Altar liegt - ein wenig hat die Geste etwas von einem stillen Torjubel. „Das ist jetzt ein neues Kapitel in meinem Leben“, sagte er einem BBC-Bericht zufolge.

Der in Belfast geborene Mulryne war Ende der 90er Jahre bei Manchester United unter anderem an der Seite David Beckhams als Mittelfeldspieler unter Vertrag. Er brachte es auf fünf Einsätze in der ersten Mannschaft, bevor er zum Zweitligisten Norwich City wechselte. Für die nordirische Nationalmannschaft war Mulryne 27-mal auf dem Rasen. Nach dem Ende seiner Karriere als Profifußballer studierte er Philosophie und Theologie.