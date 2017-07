Erneut Frau in Graz ausgeraubt: Festnahme

Heute Nachmittag ist es im Grazer Bezirk Jakomini zu einem Raubüberfall auf eine Frau gekommen. Ein Verdächtiger befindet sich in Haft. Bereits in den vergangenen Tagen waren in Graz vier Frauen brutal überfallen worden. Ob der Verdächtige auch etwas mit den weiteren Überfällen auf Pensionistinnen in Graz zu tun haben könnte, ist noch unklar.

