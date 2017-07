Raimund Löw live über 30 Jahre als ORF-Korrespondent

Seit 1985 ist Raimund Löw für den ORF tätig. Als Korrespondent berichtete er unter anderem aus Moskau, Washington, Brüssel und Peking. In der ZIB2 zieht er nicht nur Bilanz über seine langjährige Korrespondententätigkeit. Löw berichtet in einer Reportage auch exklusiv über Tibet, das er gemeinsam mit Roland Adrowitzer auf Einladung Pekings besuchte. Die zur Volksrepublik China gehörende Region ist normalerweise für ausländische Journalisten gesperrt. Die chinesische Zentralregierung versucht durch massive Investitionen, das Leben der Tibeter zu verbessern und will das auch zeigen.

Letzter Tag im Eurofighter-Untersuchungsausschuss

Finale im Eurofighter-Untersuchungsausschuss: Am letzten Tag hat Reinhold Mitterlehner zu den umstrittenen Gegengeschäften ausgesagt. Der U-Ausschuss endet damit früher als geplant: Morgen wird der Weg frei gemacht für die Neuwahlen im Herbst.

Keine Atempause für Trump in Russland-Affäre

Nach den Enthüllungen in der Russland-Affäre kommen US-Präsident Trump und sein Sohn nicht zur Ruhe. Sein Sohn, Donald Trump Jr., sei unschuldig und habe sich transparent verhalten, als er E-Mails über ein Treffen mit einer russischen Anwältin veröffentlicht habe, schrieb der Präsident am Mittwoch auf Twitter.

Westbalkan-Konferenz in Triest

In Triest hat heute die vierte Westbalkan-Konferenz begonnen. Die Beziehungen der Westbalkan-Staaten zueinander, aber auch zur EU stehen im Mittelpunkt. Bei einem bilateralen Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Gentiloni hat sich die deutsche Kanzlerin Merkel für die stärkere europäische Bekämpfung von Fluchtursachen ausgesprochen.

Gigantischer Eisberg treibt in der Antarktis

Seit Monaten rechnen Forscher damit, jetzt ist es eingetreten: In der Antarktis hat sich ein gigantischer Eisberg vom Schelfeis gelöst. Er ist flächenmäßig größer als das Burgenland und zählt zu den zehn größten Eisbergen, die jemals gemessen wurden.

