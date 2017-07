Lebenslang und 15 Jahre für „Eiberg-Mord“

In einem Mordprozess am Schwurgericht in Innsbruck sind heute Abend ein 29-jähriger Grieche und die Ehefrau des Mordopfers noch nicht rechtskräftig verurteilt worden. Er zu lebenslanger, sie zu 15 Jahren Haft.

