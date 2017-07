SPÖ-Plan stößt auf ÖVP-Wohlwollen

Bei der Frage des Umgangs der EU mit illegaler Migration zeichnet sich eine leichte Annäherung von SPÖ und ÖVP ab: - Bundeskanzler Christian Kern und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (beide SPÖ) haben am Mittwoch einen „Sieben-Schritte-Plan“ präsentiert, mit dem die illegale Zuwanderung aus Afrika bis 2020 beendet werden soll. So will man einen EU-Migrationsbeauftragten, eine besser Zusammenarbeit der EU und mehr Hilfen in Afrika. Außenminister und ÖVP-Chef Sebastian Kurz reagierte positiv und meinte, Teile davon fordere er schon länger. Kurz pochte aber einmal mehr auf die Schließung der Mittelmeer-Route.

